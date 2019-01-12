Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Hazırlık Maçı İptal Oldu

Beşiktaş'ın Hazırlık Maçı İptal Oldu

29 dakika önce

Beşiktaş'ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'ın Hazırlık Maçı İptal Oldu, System.String[]
Beşiktaş'ın, Almanya 2. Lig takımlarından Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı takımın, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynaması planlanan maç aşırı yağmur nedeniyle iptal oldu.

Karşılaşmayı izlemeye gelen 50 kadar taraftar da bir süre tribünde bekledikten sonra tesisi terk etti.

Antalya'da iki hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'u da 5-1 yenmişti.

Antalya kampı sona eren Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a dönecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:16 Kaynak: AA

SpVgg Greuther Fürth, Almanya, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Fatih Aksoy'u Sivasspor'a Kiraladı Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti

Barcelona Kulübü, Sosyal Medyadan Şenol Güneş'in Messi Sözlerine Cevap Verdi Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:45:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Hazırlık Maçı İptal Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]