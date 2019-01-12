Beşiktaş'ın Hazırlık Maçına Yağmur Engeli

- Beşiktaş'ın hazırlık maçına yağmur engeliANTALYA - İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın Alman ekibi Greuther Fürt takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sağanak yağış nedeniyle iptal edildi.

- Beşiktaş'ın hazırlık maçına yağmur engeli



ANTALYA - İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın Alman ekibi Greuther Fürt takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sağanak yağış nedeniyle iptal edildi.

Antalya kampının son gününde bugün saat 15.00'te Alman ekibi Greuther Fürth takımı ile hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş, yağmur engeline takıldı. Siyah-beyazlı ekibin maçı sağanak yağış nedeniyle iptal edildi. Kara Kartal, bugün kampı tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda'ya Yolsuzluk Soruşturması!

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Prensip Anlaşmasına Vardı, Milli Oyuncu Yıllık 2 Milyon Euro Kazanacak

Hikmet Karaman: Rizespor Camiası Trabzonspor'un Büyüklüğünü Kabul Edecek