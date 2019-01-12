Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Hazırlık Maçına Yağmur Engeli

Beşiktaş'ın Hazırlık Maçına Yağmur Engeli

17 dakika önce

- Beşiktaş'ın hazırlık maçına yağmur engeliANTALYA - İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın Alman ekibi Greuther Fürt takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sağanak yağış nedeniyle iptal edildi.

- Beşiktaş'ın hazırlık maçına yağmur engeli

ANTALYA - İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş'ın Alman ekibi Greuther Fürt takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sağanak yağış nedeniyle iptal edildi.
Antalya kampının son gününde bugün saat 15.00'te Alman ekibi Greuther Fürth takımı ile hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş, yağmur engeline takıldı. Siyah-beyazlı ekibin maçı sağanak yağış nedeniyle iptal edildi. Kara Kartal, bugün kampı tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Beşiktaş, Spor
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