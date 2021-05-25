Beşiktaş'ın hedefindeki kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'ya veda etti

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Siya-beyazlılar ilk hedefi olan kaleci transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Kartal, Sevilla'dan Tomas Vaclik'e imza attırmaya hazırlanıyor.

"BÜYÜK SAYGI VE HAYRANLIK DUYARAK AYRILIYORUM"

Tomas Vaclik, Sevilla ile son maçını geride bıraktığımız hafta sonunda Alaves'e karşı oynadı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu; resmen Sevilla'ya veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞMEDEN SONRA İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imza atılması planlanıyor. Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. İspanyol basını, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hâlâ Çekya'nın ilk kalecisi olması nedeniyle Vaclik'in önemli bir konumda olduğunu aktarıyor. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Çekya Milli Takımı ile bugüne kadar 36 maça çıktı.