Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor

Beşiktaş 2.Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda'da, PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için yorumda bulundu.

"HEPİMİZ DÜŞÜNMELİYİZ"

Dalgakıran, "PSV nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin ( taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.