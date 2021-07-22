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Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor

22.07.2021 17:32
Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor, System.String[]

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın PSV yenilgisine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Dalgakıran, paylaşımında "PSV'nin bütçesi 22 milyon euro. Hepimizin ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 2.Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda'da, PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için yorumda bulundu.

"HEPİMİZ DÜŞÜNMELİYİZ"

Dalgakıran, "PSV nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin ( taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, G.Saray'ın PSV'ye 5-1 kaybettiği maçla ilgili dikkat çeken yorum yaptı
Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor

Galatasaray, Beşiktaş, Medya, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor - Son Dakika Spor


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