Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu

6 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte altyapı oyuncularından Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı.

Avcı ayrıca, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby'ye kafilede yer verdi.

İngiltere, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
18:55 Mönchengladbach'ın hocası Rose: "Başakşehir, Bayern Münih değil" - Spor
18:54 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
18:53 Berna Gözbaşı: "Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazsa karar vermek zorundayız" - Spor
18:43 Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Spor
18:38 Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]