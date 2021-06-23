Beşiktaş'ın İstanbul'a getirttiği Serdar Dursun'un, daha fazla paraya F.Bahçe'ye imza attığı ortaya çıktı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Almanya 2. Ligi'nde Darmstad'ın formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Bu transferle ilgili olarak da bomba gerçekler ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, 29 yaşındaki forveti ilk etapta Beşiktaş 'ın, İstanbul'a getirdiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Serdar Dursun'a 525 bin Euro önerdiği öğrenildi.

MENAJERİ VE AİLESİ İKNA EDİLDİ

Ancak yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Sarı-Lacivertliler devreye girdi ve yıldız oyuncuya 650 bin Euro teklif etti. Bu gelişmeyle birlikte ibre Kanarya'ya döndü. Fenerbahçe Yönetimi, sonrasında ise Serdar'ın menajeri ve ailesi ile görüşerek, onları ikna etti, transfer gerçekleşti. Beşiktaşlı yöneticilerin ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.