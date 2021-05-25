Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı

25.05.2021 15:07
Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı, System.String[]

Bu sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde gündem kaleci transferi. Siyah-beyazlı takımda Ersin'in iyi bir bonservis bedeliyle kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; genç kalecinin yerini dolduracak isim de kesinleşti. Kartal'ın, Sevilla'dan ayrılan Tomas Vaclik'e imza attırmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İspanyol ekibine veda eden Çekyalı kaleci, "Sevilla'yı asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Siya-beyazlılar ilk hedefi olan kaleci transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Kartal, Sevilla'dan Tomas Vaclik'e imza attırmaya hazırlanıyor.

"BÜYÜK SAYGI VE HAYRANLIK DUYARAK AYRILIYORUM"

Tomas Vaclik, Sevilla ile son maçını geride bıraktığımız hafta sonunda Alaves'e karşı oynadı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu; resmen Sevilla'ya veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜŞMEDEN SONRA İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imza atılması planlanıyor. Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. İspanyol basını, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hâlâ Çekya'nın ilk kalecisi olması nedeniyle Vaclik'in önemli bir konumda olduğunu aktarıyor. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Çekya Milli Takımı ile bugüne kadar 36 maça çıktı.

Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı

Şampiyonlar Ligi, Sevilla FC, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • A.gül: Ersin gibi bir kaleci varken avrupa nın çöpleriyle niye ilgilenirsiniz? Ersin olmadaydı bjk değil şampiyon ilk 5e giremezdi.gs ye karşı 5 net kurtarış yaptı,Bu sayede Bjk gs yi averajla geçti. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır

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