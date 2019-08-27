Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
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Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı. - İSTANBUL
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