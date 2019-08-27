Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
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Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

57 dakika önce

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı., System.String[]

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Bologno'ya sattığı Gary Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı. - İSTANBUL

Gary Medel, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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