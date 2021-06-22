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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı - Son Dakika

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı

22.06.2021 10:54

Beşiktaş'ın bir süredir görüşüp anlaşamadığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için, Burak Elmas'ın başkanlık seçimini kazanmasıyla beraber Galatasaray da devreye girdi. Aslan, şu sıralarda boşta olan 31 yaşındaki Sambacı'nın yıllık ücret ve imza parası talebini karşılamaya hazır. İki tarafın da görüşmeleri devam ediyor.

Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim ise Alex Teixeira. Çin'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Ancak Siyah- Beyazlılar'ın yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi.

BURAK ELMAS'TAN TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray'da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas'ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.

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Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğunu menajerine iletti. Şu sıralarda iki kulüp de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde belli olacak.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Galatasaray, Burak Elmas, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı - Son Dakika Spor


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