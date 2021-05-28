Beşiktaş'ta sezon başında genç yaşta kaleye geçtiği için temkinli gözlerle bakılan Ersin, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını anlattı. Ersin, kendisiyle ilgili de özgüvenli ve esprili bir ifade kullandı.
Ersin, Sergen Yalçın'ın kendisine "Yabancı kaleci almayalım. Seninle devam edelim. Oyna burada" diye destek olduğunu belirterek, "Bana bu sözleriyle özgüven aşıladı" dedi.
Kendi performansıyla ilgili yöneltilen soruya, "Bence 'Atanın ile tutanın iyi olacak' sözü önemli. Larin, Aboubakar ve Cenk ağabey hep attılar. Benim de tutmam gerekiyor. Göztepe maçında son 15-20 dakikayı heyecandan bembeyaz oynadım! Allah'a şükür kazandık" cevabını verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'den iddialı sözler: Atanın ile tutanın iyiyse şampiyon oluyorsun - Son Dakika Spor