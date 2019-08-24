Beşiktaş'ın kalesi Vodafone Park! 55 maçta 43 galibiyet...

Ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, konuk ettiği Göztepe'ye aynı skorla üstünlük sağladı.



Beşiktaş, Göztepe karşısında aldığı skorla Vodafone Park'ta lig maçlarındaki 43. galibiyetine imza attı.



Dolmabahçe'de rakiplerini 55 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, 10 beraberlik ve 2 yenilgi de aldı. Yeni stadında 139 puan toplayan Beşiktaş, galibiyet oranını da yüzde 78,1'e çıkardı.



Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında 138 gol atan siyah-beyazlı ekip, 2,5 ortalama yakaladı.



- Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı



Beşiktaş, Vodafone Park'ta Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 12 maça yükseltti.



Ligde evinde son olarak geçen sezon Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından Galatasaray (1-0), Bursaspor (2-0), Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Medipol Başakşehir (2-1), MKE Ankaragücü (4-1), Alanyaspor (2-1) ve Kasımpaşa (3-2) maçlarını kazandı. Beşiktaş, geçen sezon ayrıca söz konusu periyotta Trabzonspor (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-1) ve Fenerbahçe (3-3) maçlarını beraberlikle tamamladı.



Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk maçında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek serisini 12 maça çıkardı.



Siyah-beyazlı takım, daha önce de Vodafone Park'ta 38 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Antalyaspor'a 3-2 mağlup olarak bunun sonlanmasını engelleyemeyen Beşiktaş, Göztepe karşısında yeni serisi için bir adım daha attı.



- Başlangıç yine galibiyetle



Beşiktaş, yeni stadındaki sezon başlangıcın yine galibiyetle yaptı.



Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'taki ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.



Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda Dolmabahçe'deki ilk karşılaşmada Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 2017-2018'deki başlangıç mücadelesinde ise Antalyaspor'u 2-0 yendi.



Geçen sezon Vodafone Park'taki ilk maçını UEFA Avrupa Ligi'nde yapan Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.



Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon evindeki ilk maçında güzel başlangıca imza attı. Beşiktaş, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde hem de Avcı yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

29 maçtır gol atıyor



Siyah-beyazlı ekip, Göztepe filelerini havalandırarak Vodafone Park'ta üst üste 29 lig maçında gol sevinci yaşadı.



Ligin 2017-2018 sezonunda 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından evinde çıktığı 29 karşılaşmada da gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, gol attığı bu 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 75 puan topladı.



- 24. gollü galibiyet



Beşiktaş, Vodafone Park'taki 43 lig galibiyetinin 24'ünde üç veya üzerinde gol atmayı başardı.



Evindeki 13 karşılaşmada rakiplerine üçer gol atarak galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada dörder, 5 mücadelede beşer kez fileleri havalandırdı.



- 200. gole çok az kaldı



Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta gol sayısındaki ikinci "dalya"sına sadece 4 gol kaldı.



Göztepe karşısında fileleri 3 defa havalandıran siyah-beyazlılar, yeni standındaki resmi maçlarda 196 gole ulaştı.



Süper Lig'deki 55 karşılaşmada rakip fileleri 138 kez havalandıran Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 16 maçta 33, Türkiye Kupası'ndaki 8 mücadelesinde 25 gol kaydetti.