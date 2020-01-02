Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

6 saat önce

Devre arası hazırlıklarını 3-10 Ocak arasında Antalya Belek'te yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Devre arası hazırlıklarını 3-10 Ocak arasında Antalya Belek'te yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Saha çalışmalarına başlayan Dorukhan da kadroda yer alıyor.


Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti. Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:


"Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Rebocho, Necip, Oğuzhan, Atiba, Elneny, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Ljajic, Lens, Diaby, Umut Nayir, Güven, Burak Yılmaz, Emre, Ahmet, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal." - İSTANBUL

Beşiktaş, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:52 Kaynak: İHA
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