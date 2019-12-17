Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

6 saat önce

Beşiktaş'ta devre arası kamp programı belli oldu.

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Beşiktaş'ta devre arası kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek. Beşiktaş, burada iki de hazırlık maçı oynayacak.


Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de 16.30'da TFF 1. Lig takımlarından Altınordu ile karşılaşacak.


Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.


LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;



Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:19 
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