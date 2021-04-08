Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta, bu maçın kahramanlarından birisi olan 39 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, maçın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ancak futbolcu için iyi yorumlarda bulunanların dışında ırkçı ifadeler kullananlar da oldu. Sosyal medyadan Kanadalı futbolcu için yapılan ırkçı yorumlara Beşiktaş sessiz kalmadı.

"İNSAN MÜSVEDDESİ"

Beşiktaş İletişim ve Medya Sorumlusu Erol Kaynar, attığı bir tweet ile Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Erol Kaynar, böyle ırkçı yorumlar yapanlar için "Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" şeklinde sert sözler sarf etti.