Üye Girişi
Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece - Son Dakika

Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece

15.09.2021 13:34

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ilk sınavını Dortmund'a karşı veriyor. 175 TL'den satışa çıkan en ucuz biletlerden 10 milyon TL'nin üstünde hasılat elde edildi. Bu akşam bir de galibiyet gelirse, kasaya 40 milyon TL civarında para girecek.

Beşiktaş'ı bu akşam Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin civarında taraftarı destekleyecek. Beşiktaşlılar, bu maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. 175 TL ve 1600 TL arasındaki biletler adeta kapış kapış satıldı.

Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece

HASILAT 40'A ÇIKABİLİR

Ajansspor'un haberine göre 10 milyon TL'den fazla bilet geliri elde eden Beşiktaş, bir de galibiyet alırsa hasılatını 40 milyon TL'ye yükseltecek. Bu gelirin bir kısmı prim olarak futbolculara dağıtılacak.

Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece

Sergen Yalçın, Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır 13:24 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor 13:06 Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü 12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti 12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı 11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim 10:35 Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim

Son Dakika Haberleri
13:23 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
13:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu         
13:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak         
12:58
Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı         
12:16
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement