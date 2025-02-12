Beşiktaş\'ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak

Futbol

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo tanıtım toplantısında siyah beyazlı kulüpteki son durumu anlattı ve soruları cevapladı.

"BEŞİKTAŞ'IN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim.

"SAVCILIĞA BAŞVURDUK"

Stat ışıklandırması, çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar var. İhalesiz yapılmış. Üstelik CEO'ya haber bile verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon euro ödeme var.

"RAKİPLERİN 2-3 YIL GERİSİNDEYİZ"

Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız.

"ADAY OLMAK İSTEYEN AÇIKLASIN"

"Beş ayda durumu toparlamanın imkanı yok. Altı ayda bir seçim konusunun gündemde olması, Beşiktaş'a yakışmıyor. 13 ayda, 3 farklı başkan gördük. Bu belirsizlikler bitti ve icraat dönemi başladı. Aday olmak isteyen varsa, açıkça çıksın ve söylesin. Kapalı kapılar ardından ve sosyal medyada Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmayın. Takımın başarısız olmasını beklemeyin, kapılar arkasında beklemeyin! Beni yanlış anlamayın, ben seçimden korkmam. Bildiğimizi yapacağız.

"BEN HODRİ MEYDAN DEMEM"

Aday olmak isteyenlere hodri meydan gibi sözlerde bulunmam. Seçimden hiçbir türlü çekindiğim yok ama Beşiktaş'ın seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Hiç kimsenin futbol takımının kötü sonuç almasını beklemesine gerek yok, çıkar 'ben adayım.' derler.

"MASUAKU'DAKİ MADDEYİ KALDIRDIK"

Arthur Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum.

"YAZ DÖNEMİNDE GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Santrfor transferi yapmadınız eleştiri aldınız. Yorumunuz nedir?

Yabancı sayımızı biliyorsunuz. Ayrıca Mustafa ve Semih var. Bu sene santrfor açığımızı kapatacaklarına inanıyorum. Zaten sayıdan alma şansımız yok. Sol bek için çok üstünde durduk, girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Ara transferde nokta atışı yapmak mümkün olmuyor, hatasız gitmek istiyoruz. Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine kanarak transfer yapmayı doğru bulmuyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Scout ekibi ve hocamızın tespitleri var. Yaz döneminde gereken transferleri yapacağız.

"3 TANE MALİYETİ YÜKSEK FUTBOLCU VAR"

Bazı oyuncuların ellerindeki sözleşmelere bakarsanız, kimse Beşiktaş'tan gitmek istemez. Çalışacağız, bir ortak yol bulacağız. Kıymetli futbolcularımız var. Maaşları yüksek olabilir ama üç tane maliyeti çok yüksek yıldız futbolcumuz var. Onların daha faydalı olmasını istiyoruz. Sezon sonunda kime teklif gelir... Onu şimdiden tahmin edemiyorum. Kaç senedir Jean Onana sorunu vardı, çözdük. Cher Ndour'un opsiyonu yoktu ve onun yerine kendi futbolcumuzu getirdik.

"TÜRKİYE KUPASI, BAŞKA HEDEF YOK"

Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Zaten başka hedef yok bu sene. İnşallah bu iki hedefi gerçekleştireceğiz.

GEDSON VE NECİP'E YENİ SÖZLEŞME

Gedson'u satmayacağız. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bonservisinin tamamı için Benfica ile görüşüyoruz. Necip Uysal ile sözleşme uzatacağız. İlk sözleşmesini ben yapmıştım. Son sözleşmesi de bana nasip oldu."