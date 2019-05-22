Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Kasımpaşa Mesaisi Sürüyor

Beşiktaş'ın Kasımpaşa Mesaisi Sürüyor

8 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa Mesaisi Sürüyor, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:05 Kaynak: İHA
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