Beşiktaş'ın Kayserispor Kadrosu Açıklandı
1 saat önce
Kagawa ve Gökhan Gönül kadroda yokAli DANAŞ - İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Kagawa ve Gökhan Gönül
kadroda yok
Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA Beşiktaş
'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Shinji Kagawa
sol kasık adduktor, Gökhan Gönül ise sol uyluk arka biceps adale sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Necip Uysal
da sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.
Teknik direktör Şenol Güneş
'in, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:
" Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin
, Rıdvan Yılmaz
, Adriano Correia, Domagoj Vida
, Nicolas Mirin, Enzo Roco
, Gary Medel
, Atiba Hutchinson
, Adem Ljajic
, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz
, Oğuzhan Özyakup
, Ricardo Quaresma
, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
, Güven Yalçın
, Burak Yılmaz
"
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Beşiktaş'ın Japon Oyuncusu Shinji Kagawa'dan Güldüren Hamam Anısı
Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti!
Galatasaray, Boavista'nın 18 Yaşındaki Genç Yeteneğini Radarına Aldı