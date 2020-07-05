Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın saat 21.00'de Bş. Bld. Kadir Has Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen 20 kişilik kadro şöyle;"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng"