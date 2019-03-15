Beşiktaş'ın Konuğu Göztepe

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.



Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.



Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.



Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor.



Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.



Son maçta taraftar tepkisi nedeniyle zorlandı



Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u Vodafone Park'ta 3-2 yendiği maçta taraftarlarının tepkisi nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.



Taraftarlar, yönetim kurulunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş ile bazı oyuncuları protesto etmişti.



Kalede sıkıntı var



Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntılarından biri kaleci Loris Karius'un performansı oldu.



Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.



Burak Yılmaz formda



Siyah-beyazlı ekipte gözler yarın yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.



Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti.



Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.



Dorukhan'ın cezası bitti



Sarı kart cezası biten Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek.



Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı.



Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor



Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor.



Sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayan Isimat-Mirin'in yarınki mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.



Medel ve Quaresma sınırda



Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



İki oyuncu da yarın kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

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