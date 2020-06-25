Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! Hutchinson 200. lig maçına çıkacak... - Son Dakika

Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! Hutchinson 200. lig maçına çıkacak...

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor.

- İç sahada son 3 maçta 4 puan

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeni tip koronavirüsten dolayı ara verilen ligde uzun süre ilk maçını evinde oynayan Beşiktaş, evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, evindeki son 3 maçta 4 puan toplayabildi.

Bu 3 maçta 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, 5 gol attı.

- Hutchinson 200. lig maçına çıkacak

Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 199 lig maçında görev aldı.

Beşiktaş'ın en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Hutchinson, 199 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

- 7 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

- Vida ve Boateng hazır

Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin- Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı.

Her iki oyuncu, yarınki karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

Vodafone Park, Denizlispor, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:07 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! Hutchinson 200. lig maçına çıkacak... - Son Dakika Spor
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