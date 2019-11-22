Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

7 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.00'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Douglas Santos yer almıyor.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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