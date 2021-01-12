Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.
Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: AA
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