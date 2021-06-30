Beşiktaş'ın kupaları Bodrum'da

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası ile Ziraat Türkiye Kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Siyah beyazlı kulüp, cam koruma içerisinde muhafaza edilen iki kupayı, Konacık Mahallesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşturuldu. Kupaları görmek için mağazaya gelen taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır, AA muhabirine, çok keyifli bir sezonun meyveleri olarak iki kupanın ilçeye getirildiğini söyledi.

Kulüp yönetimine, teknik ekip ve futbolculara teşekkür eden Özçayır, "Çok zor koşullar altında alınan iki kupa burada. Bütün bu mutluluk Beşiktaş'ın. Şu anda Beşiktaş taraftarları yüksekte uçan kartal gibiler. Kimsenin ayakları yere basmıyor. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı keyfi yaşarız." dedi.

Türkiye turu kapsamında Bodrum'a getirilen kupaların bir sonraki durağının ise yarın Marmaris olacağı belirtildi.