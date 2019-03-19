Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Kurucularından Şeref Bey Anıldı

Beşiktaş'ın Kurucularından Şeref Bey Anıldı

24 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün kurucularından Şeref Bey, kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın Kurucularından Şeref Bey Anıldı, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün kurucularından Şeref Bey, kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre merhum Şeref Bey için Ortaköy Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.

Törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra kulüp çalışanları, kurul ve Kabataş Beşiktaşlılar Derneği üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:03 Kaynak: AA

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