Beşiktaş'ın Kurucularından Şeref Bey Anıldı

Beşiktaş Kulübünün kurucularından Şeref Bey, kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübünün kurucularından Şeref Bey, kabri başında anıldı.



Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre merhum Şeref Bey için Ortaköy Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.



Törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra kulüp çalışanları, kurul ve Kabataş Beşiktaşlılar Derneği üyeleri katıldı.

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