Beşiktaş'ın maçını avusturyalı harald lechner yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında, İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.

Vodafone Park'ta 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada, Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.