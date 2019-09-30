Beşiktaş'ın maçını avusturyalı harald lechner yönetecek
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında, İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında, İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.
Vodafone Park'ta 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada, Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.
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