Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın maçını avusturyalı harald lechner yönetecek
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Beşiktaş'ın maçını avusturyalı harald lechner yönetecek

1 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında, İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.

Beşiktaş'ın maçını avusturyalı harald lechner yönetecek, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında, İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.

Vodafone Park'ta 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada, Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 Kaynak: DHA
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