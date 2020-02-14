Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir "kabusu" sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir "kabusu" sürüyor

26 dakika önce

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibi karşısında yine hüsrana uğradı.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibi karşısında yine hüsrana uğradı.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçta 7. kez yenildi.

İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 5'ini kazanabilen Beşiktaş 13 karşılaşma ise berabere kaldı.

Rakibine 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 31. golü gördü.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 19 resmi maçtan sadece 3'ünü kazanabildi.

Ligde rakibiyle 24. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibinin 7 galibiyetine karşılık 5 kez kazandı. İki ekip arasındaki 12 maçta ise beraberlik bozulamadı.

Sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda yine kazanamadı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi.

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 4 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Türkiye Kupası, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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