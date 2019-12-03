Beşiktaş'ın muhteşem yürüyüşü

Puanını 24'e çıkaran Kartal, 13. haftalar itibarıyla geçtiğimiz iki sezonu geride bıraktı. Beşiktaş, 2017-18'de 21, geçen sezon 23 puan toplamıştı.



İç sahada oynadığı son 35 Süper Lig maçında da gol atan bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşıyor.



ROCO'DAN YÜZDE 100 iSABET



Beşiktaşlı Roco, Kayserispor maçında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. Şilili futbolcunun 47 pası da isabetliydi. · Kartal, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 7 maçın tamamını kazandı.Beşiktaş'ın bir maçı golsüz tamamlanırken, ilk golü yediği 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.



