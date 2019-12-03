Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın muhteşem yürüyüşü
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın muhteşem yürüyüşü - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın muhteşem yürüyüşü

6 saat önce

Puanını 24'e çıkaran Kartal, 13. haftalar itibarıyla geçtiğimiz iki sezonu geride bıraktı.

Beşiktaş'ın muhteşem yürüyüşü, System.String[]

Puanını 24'e çıkaran Kartal, 13. haftalar itibarıyla geçtiğimiz iki sezonu geride bıraktı. Beşiktaş, 2017-18'de 21, geçen sezon 23 puan toplamıştı.


İç sahada oynadığı son 35 Süper Lig maçında da gol atan bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşıyor.


ROCO'DAN YÜZDE 100 iSABET


Beşiktaşlı Roco, Kayserispor maçında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. Şilili futbolcunun 47 pası da isabetliydi. · Kartal, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 7 maçın tamamını kazandı.Beşiktaş'ın bir maçı golsüz tamamlanırken, ilk golü yediği 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.


Beşiktaş, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar Beşiktaş'ta Burak'a alternatif aranıyor Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 14:54:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın muhteşem yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]