Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın "No: 1903" tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın 'No: 1903' tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın "No: 1903" tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisleri'ni ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesinin teslim aldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisleri'ni ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesinin teslim aldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Akatlar'daki tesisin, Beşiktaş Belediyesiyle 25 Mart 2014'teki sözleşmeyle 7 Ekim 2015'ten itibaren 3 yıl kiralandığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Tesisler, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21 Ekim 2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18 Kasım 2019 itibarıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır."

Beşiktaş Futbol Yatırımları, Mehmet Üstünkaya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Levent'te bulunan sosyal tesisine borç darbesi
Vincent Aboubakar: Bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 02:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın "No: 1903" tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]