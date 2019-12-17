Beşiktaş'ın oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu

6 saat önce

Siyah beyazlı kulüptehn yapılan açıklama şöyle: "Takımımızın 3-10 Ocak tarihlerinde Gloria Sports Arena'da yapacağı devre arası kampındaki hazırlık maçlarımız belli oldu.

Beşiktaş'ın oynayacağı iki hazırlık maçı belli oldu, System.String[]

Siyah beyazlı kulüptehn yapılan açıklama şöyle:


"Takımımızın 3-10 Ocak tarihlerinde Gloria Sports Arena'da yapacağı devre arası kampındaki hazırlık maçlarımız belli oldu. Buna göre ekibimiz 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1 Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de saat 16.30'da Altınordu ile karşılaşacak. Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:05 
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