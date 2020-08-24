Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu mücadelesinde 25 Ağustos günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlı ekipte Adem Ljajic ve Douglas, maç kadrosuna alınmadı. Yeni transferler Welinton, Nsakala ve Mensah ise kadroda yer buldu.
Beşiktaş'ın maç kadrosu şu şekilde;
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Welinton Souza Silva
Rıdvan Yılmaz
Domagoj Vida
Fabrice Nsakala
Georges Nkoudou
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Ajdin Hasic
Necip Uysal
Dorukhan Toköz
Bernard Mensah
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Umut Nayir
Güven Yalçın
Cyle Larin