Beşiktaş'ın planlarını corona virüs (koronavirüs) bozdu! 250 milyon TL...

Siyah-beyazlı kulübün Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyası Koronavirüs salgını sebebiyle mecburi olarak rafa kaldırılırken kasaya girmesi amaçlanan gelirler de sekteye uğradı.

Bir yıla yayılacak süreçte ilk etapta 100 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL kazanç bekleniyordu. Ancak, Koronavirüs salgını nedeniyle kampanyanın başlangıcı önce Ekim-Kasım aylarına sonra da 2021 yılına ertelendi.

HER AY 30 MİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ

Beşiktaş'ta kayıp bununla da sınırlı değil. Ayda 30 milyon TL faiz ödemesi olan siyah-beyazlılarda kalan 8 haftanın 4'ü içeride oynanacaktı.

Maç günü gelirleri olarak yaklaşık ortalama 3-4 milyon TL'den de mahrum kalan Kartal, TFF'den gelen muhtemel galibiyet primlerinden de oldu. İddaa'dan gelir alınamaması yönetimi düşündürüyor.

LORIS KARIUS'TAN İHTAR

Liglerin ertelenmesiyle ekonomik krizi daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Loris Karius'tan geldi. Diğer futbolcular gibi üç aylık maaşı içeride olan Alman kaleci, alacaklarının ödenmesi için hukuki yola başvurdu ve kulübe ihtar gönderdi.

15 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde serbest kalma hakkını elde edecek olan Karius, kulüple ilişiğini kesse bile kalan maaşını da alabilecek.

Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'a ayrılmak istemesi halinde kapıyı sonuna kadar açacağı gelen bilgiler arasında.