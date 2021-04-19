Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı - Son Dakika

Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı

19.04.2021 13:42
Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı, System.String[]

Rakip Demir Grup Sivasspor hedef galibiyetSergen Yalçın'dan uyarılarAboubakar onbire dönecek miD.G.Sivasspor çok formda Beşiktaş'ta sarı kart sınırında 6 futbolcu varALİ DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Rakip Demir Grup Sivasspor hedef galibiyet

Sergen Yalçın'dan uyarılar

Aboubakar onbire dönecek miD.G.Sivasspor çok formda Beşiktaş'ta sarı kart sınırında 6 futbolcu var

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın akşam Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak.Sivas karşılaşması Beşiktaş açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Ankaragücü beraberliğinden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. 71 puanı olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 36'ncı haftadan sonra zirvedeki 3 takımın da maç sayıları eşit olacak ve puan hesaplaması artık eşit maçlar üzerinden yapılacak. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u yenerse Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini devam ettirecek. Puan kaybı halinde ise farklar daha da azalacak ve siyah-beyazlılar için tehlike çanları çalmaya başlayacak. Bu yüzden Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında puan kaybetme lüksünün kalmadığını söylemek yanlış olmaz.SERGEN YALÇIN'DAN UYARILARSon beş maçta sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini düşünüyor ve takıma ciddi uyarılar yapmaktan geri kalmıyor. Siyah-beyazlılardaki performans düşüklüğü Abouabakr ve Cenk'in sakatlıklarına bağlansa da teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğa giden bir takımın performansının bir kaç futbolcuya bağlı sebeplere sığdırılmasının doğru olmadığını düşünüyor ve kazanamaları gereken oyunu futbolcuların mutlaka sahaya yansıtmalarını istiyor.ABOUBAKAR ON BİRE DÖNECEK MİTeknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ın sakatlığının geçmesiyle Sivas karşısında 1 mevki hariç ideal kadrosuna dönecek.4 maçlık sakatlık arasından sonra takıma dönen Aboubakar'ın santrforda oynamasıyla, Cyle Larin gerçek yeri olan sol açığa geçecek. Böylece Ghezzal-Atiba-Larin ve Aboubakar'dan oluşan hücum hattı Sivas'ta sahada olacak. Tecrübeli teknik adamın sürekli futbolcu değiştirdiği mevki olan 10 numarada bu kez Dorukhan'ın olması ve Atiba ile Dorukhan'ın hücumda değişmeli oynaması bekleniyor. Fabrice N'Sakala'nın da 1 maç aradan sonra on bire dönmesi kuvvetle muhtemel.Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor karşısındaki muhtemel on biri şe şekilde: "Ersin-Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Dorukhan-Larin-Aboubakar" DEMİR GRUP SİVASSPOR ÇOK FORMDA Beşiktaş'ın rakibi Demir Grup Sivasspor ikinci devrenin en formda ekiplerinden biri. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde tam 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ilk devresini 24 puanla 14'üncü sırada bitiren Yiğidolar, ikinci devreye de 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle başladı. 23'üncü haftadan itibaren yükselişe geçen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sonraki 12 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik aldı ve 50 puanla 8'inciliğe kadar yükseldi. Sivasspor bu 12 maçlık periyotta 25 gol atıp 12 gol yedi.BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU VARBeşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan, Sivas karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.3 FUTBOLCU SAKATLIK YÜZÜNDEN KADRODA YOKBeşiktaş'ta 3 futbolcu sakatlıkları sebebiyle kadroda olamyacak.Ağır sakatlık geçirerek ameliyat olan ve sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'e, Ankaragücü maçında Oğuzhan Özyakup da eklendi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Oğuzhan tedavisi devam ettiği için Sivas deplasmanında takımda olmayacak.4 maçlık sakatlığını atlatan Aboubakar ise Sivas'da sahada olacak.


Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı - Son Dakika Spor


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