Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor! Burak Yılmaz cezalı...

Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri yarınki mücadelede siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan Loris Karius 'un yerine kaleyi kimin koruyacağına Sergen Yalçın karar verecek.

Atiba Hutchinson , Caner Erkin , Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

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