Beşiktaş'ın Rakibi Ogm Ormanspor
15 dakika önce
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın bir diğer Türk ekibi OGM Ormanspor'u konuk edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş
, yarın bir diğer Türk ekibi OGM Ormanspor'u konuk edecek. BJK
Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, C Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle, OGM Ormanspor ise D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıralarda tamamlayıp, play-off turuna yükselmişti.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta sonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan karşılaşmayı, OGM Ormanspor 78-76 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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