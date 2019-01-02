Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Rakibi Ogm Ormanspor

Beşiktaş'ın Rakibi Ogm Ormanspor

15 dakika önce

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın bir diğer Türk ekibi OGM Ormanspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ın Rakibi Ogm Ormanspor, System.String[]
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın bir diğer Türk ekibi OGM Ormanspor'u konuk edecek.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, C Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle, OGM Ormanspor ise D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıralarda tamamlayıp, play-off turuna yükselmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta sonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan karşılaşmayı, OGM Ormanspor 78-76 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Spor
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