Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos

Beşiktaş
, Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos
ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı
'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. İstanbul
kampının ilk bölümünde Riva
'da Pendikspor
'u 2-1, Kocaelispor
'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya
kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar
'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon
Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese
'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı
'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.