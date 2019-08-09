Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos
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Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos

2 saat önce

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos, System.String[]
Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.
İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.
Panathinaikos, Yunanistan, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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