Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Kara Kartal açılışı Vodafone Park'ta yapacak

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

İLK RAKİP BORUSSIA DORTMUND

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

19.45/ 15 Eylül Çarşamba: Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

19.45/ 28 Eylül Salı: Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

19.45/ 19 Ekim Salı: Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)

23.00/ 3 Kasım Çarşamba: Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)

20.45/ 24 Kasım Çarşamba: Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)

23.00/ 7 Aralık Salı: B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)