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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

14.09.2021 10:41
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor, System.String[]

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez sahne alacakRekorların senesi 2017-2018Ali DANAŞ - - Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 8'inci Şampiyonlar Ligi macerasına yarın akşam başlıyor.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez sahne alacak

Rekorların senesi 2017-2018

Ali DANAŞ - -

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 8'inci Şampiyonlar Ligi macerasına yarın akşam başlıyor.

C Grubunun ilk karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak olan siyah beyazlıların maçı saat 19.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.Transfer döneminde 9'u yeni olmak üzere 12 futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk 4 hafta itibariyle kadro derinliği ve oynadığı futbol ile adından övgüyle söz ettiriyor. Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic,Teixeria, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak.DORTMUND MAÇI ÖNCESİNDE 3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR.Milli takımda sakatlanan Umut Meraş henüz iyileşmezken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Teixeria da Dortmund'a karşı sahada olamayacak.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Dortmund karşısında kaleyi Ersin'e emanet etmesi beklenirken, sakat olan Vida'nın yerine Montero ve Necip'ten biri monte edilecek. Teixeria'nın yerine oynayacak futbolcu ise Atiba Hutchinson olacak.Siyah beyazlıların Dortmund karşısındaki muhtemel onbiri: Ersin-Rosier-Welinton-Montero (Necip)-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Pjanic-Larin-Batshuayi şeklinde.DEVLER ARENASINDA 8. KEZ SAHNE ALACAKBeşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez sahne alacak.Daha önce 7 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan siyah beyazlılar, sadece 1 kez gruplardan çıkarken, o çıkışında da Türk takımlarına ait bütün rekorları kırmayı başardı.Devler arenasına ilk olarak 1997-1998 sezonunda katılan Siyah-beyazlılar, Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Göteborg'un arasında 6 puanla 3'üncü olarak gruptan çıkamamıştı.2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Barcelona'nın olduğu grubu 4 puan ile son sırada bitiren Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda ise Chelsea, Lazio ve Sparta Prag ile mücadele etti. Bu kez 7 puana ulaşan Siyah Beyazlılar, yine 3. oldu ve gruptan çıkamadı.2007-2008 sezonunda Porto, Liverpool ve Marsilya arasında 4. olan Beşiktaş, 2009 -2010 sezonunda da Manchester United, CSKA Moskova ve Wolfsburg'un olduğu grubu yine 4. bitirdi ve gruptan çıkamadı.Teknik direktör Şenol Güneş ile 2 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Kara Kartallar 20016-2017'de Benfica, Napoli ve Dynamo Kiev'in olduğu grupta 7 puanla 3. oldu.REKORLARIN SENESİ 2017-2018Siyah beyazlılar, 2017-2018 sezonunda Türk takımların grup aşamalarında kaydettiği en yüksek başarıyı yakalayıp tüm grup aşaması rekorlarını kırdı.

Monaco, Porto ve Leipzig'in olduğu gruptan yenilgisiz lider çıkan Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve 14 puanla en yüksek puanı alan Türk takımı oldu. Grup aşamasında 11 gol bulan siyah beyazlılar en çok gol atan Türk takımı rekorunu da kırdı.


Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Dortmund, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor - Son Dakika
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