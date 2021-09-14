Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez sahne alacak

Rekorların senesi 2017-2018

Ali DANAŞ - -

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 8'inci Şampiyonlar Ligi macerasına yarın akşam başlıyor.

Monaco, Porto ve Leipzig'in olduğu gruptan yenilgisiz lider çıkan Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve 14 puanla en yüksek puanı alan Türk takımı oldu. Grup aşamasında 11 gol bulan siyah beyazlılar en çok gol atan Türk takımı rekorunu da kırdı.