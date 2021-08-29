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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı - Son Dakika

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı

29.08.2021 17:31
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı, System.String[]

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, ligde Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, ligde Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında Ajax, sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada kırmızı beyazlılar, sahasından 5-0 galip ayrıldı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 5'inci dakikada Anthony, 34'üncü dakikada Edson Alvarez, 43'üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60'ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67'inci dakikada Klaassen kaydetti.Ajax bu sonuçla, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Vitesse ile 3 puanda kaldı.


Şampiyonlar Ligi, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı - Son Dakika Spor


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