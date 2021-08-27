Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

7-8 ARALIK'TA BİTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi grup maçları 7-8 Aralık'ta tamamlanıyor.

FİNAL MAÇI RUSYA'DA

2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C Grubu: Sporting, Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff Tiraspol

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dynamo Kiev

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

Devler Ligi'ndeki torbalar nasıldı?

1. Torba: Chelsea, Manchester City, Bayern, Atletico, Villarreal, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Barcelona, Real, ManU, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Ajax, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Porto, Salzburg, Atalanta, Zenit, Benfica

4. Torba: Beşiktaş, Club Brugge, Dinamo Kiev, Milan, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Sheriff