Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücü B.G. ve 3 arkadaşı, 34 DJC 668 plakalı otomobille Beşiktaş'ın zaferini kutlamak için tura çıktı.
Talatpaşa Mahallesi 1000. Sokak'ta yayaya çarpan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.
Elektrik direğine çarparak duran araçta sıkışan sürücü ve diğer 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ile otomobilin çarptığı yaya ve diğer 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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