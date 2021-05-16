Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü B.G. ve 3 arkadaşı, 34 DJC 668 plakalı otomobille Beşiktaş'ın zaferini kutlamak için tura çıktı.

Talatpaşa Mahallesi 1000. Sokak'ta yayaya çarpan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.

Elektrik direğine çarparak duran araçta sıkışan sürücü ve diğer 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ile otomobilin çarptığı yaya ve diğer 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.