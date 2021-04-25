Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

25.04.2021 11:08
Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor, System.String[]

Ankaragücü ve Sivasspor beraberliklerinin ardından Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, 7 eksiğinin olmasına karşın üstün bir oyunla 3-1 kazandı ve zirvede kayıp yaşamadı.

Ankaragücü ve Sivasspor beraberliklerinin ardından Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, 7 eksiğinin olmasına karşın üstün bir oyunla 3-1 kazandı ve zirvede kayıp yaşamadı. Şampiyonluk yürüyüşü süren siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından oyuncularını kutlayarak "Savaşarak kazandınız, camiamızı gururlandırdınız" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, üstün bir oyunla rakibini 3-1 mağlup ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından futbolcularını kutladı. Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Aboubakar, Atiba, Larin, Ajdin Hasic ve cezalı olan Welinton'dan yoksun olarak maça çıkan siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarının aksine reaksiyon göstererek coşkulu bir futbol ortaya koydu ve net bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ardından futbolcularını tebrik eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Savaşarak kazandınız ve camiamızı gururlandırdınız" ifadelerini kullandı. Son 2 maçta yaşanan 4 puanlık kayıp sonrasında, üstün bir oyunla elde edilen bu galibiyetle şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Beşiktaş, ligde kalan maçlara odaklandı.

Rachid Ghezzal farkını ortaya koydu

Kayserispor karşısında siyah-beyazlıların Cezayirli ismi Rachid Ghezzal, takımı sürükleyen isim oldu. Penaltıdan attığı golle gol perdesini açan yıldız oyuncu, N'Koudou'nun attığı ikinci golde de yaptığı asistle, bu sezonki asist sayısını 15'e çıkardı. Ligde 4 golü bulunan Ghezzal, toplamda 19 gole direkt etki etti. Özellikle orta sahada Adem Ljajic'le birlikte iyi bir görüntü ortaya koyan Ghezzal, savunmaya yardımıyla da maçta öne çıkan isimlerden oldu.

Gökhan Töre'nin ve N'Koudou'nun performansı teknik ekibi mutlu etti

Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'in yokluğunda maça forvet olarak başlayan Gökhan Töre, hareketli görüntüsüyle Kayserispor savunmasının dengesini bozan isimlerden oldu. Özellikle pas alışverişleriyle topun siyah-beyazlılarda kalması için arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü ortaya koyan Gökhan Töre, oluşturduğu boş alanlarda da takım arkadaşlarının pozisyona girmesini sağladı. Geçtiğimi haftalarda yaptığı top kayıplarıyla tepkileri üzerine çeken Kevin N'Koudou da maçın başarılı isimlerindendi. Kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol birden atmayı başaran ve siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isimlerden olan N'Koudou, teknik ekibin yüzünü güldüren bir diğer isim oldu.

Rosier ve Necip yok, Welinton ve Atiba dönüyor

Kayserispor karşısında gördükleri sarı kartlarla Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşen Rosier ve Necip Uysal'ın yokluğunda sağ bekte Dorukhan Toköz'ün oynaması bekleniyor. Cezası tamamlanan Welinton'un yanı sıra ağrılarının geçmesi beklenen Atiba, Rize deplasmanında forma giyebilecek. Larin'in ise durumu netlik kazanmadı. Bugün izin yapan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

-İHA-

Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

Kayserispor, Ankaragücü, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü sürüyor - Son Dakika Spor


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