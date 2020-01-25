Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi

Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran siyah-beyazlı kulüp jet hızıyla yeni hocasını buldu. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin görüştüğü Sergen Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı.

SEZON SONUNA KADAR ÜCRET ÖDENMEYECEK

Beşiktaş yönetiminin transferdeki engellere rağmen Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek formülü de bulduğu ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre Yalçın'a sezon sonuna kadar ücret ödenmeyeceği ifade ediliyor. Tarafların yola devam etme kararı alması halinde sözleşmenin revize edilmesi ve net ücretin belirlenmesi planlanıyor.