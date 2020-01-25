Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi

14 dakika önce

Sergen Yalçın ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 47 yaşındaki hoca ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi, System.String[]

Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran siyah-beyazlı kulüp jet hızıyla yeni hocasını buldu. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin görüştüğü Sergen Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı.

SEZON SONUNA KADAR ÜCRET ÖDENMEYECEK

Beşiktaş yönetiminin transferdeki engellere rağmen Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek formülü de bulduğu ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre Yalçın'a sezon sonuna kadar ücret ödenmeyeceği ifade ediliyor. Tarafların yola devam etme kararı alması halinde sözleşmenin revize edilmesi ve net ücretin belirlenmesi planlanıyor.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:05 
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