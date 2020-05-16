Beşiktaş'ın simgelerinden "Özgürlük Anıtı" yıkılıyor

Metro çalışmasında zarar gören anıtın yıkımına başlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın simgelerinden biri haline gelen "Özgürlük Anıtı"nın, metro çalışmasında zarar görmesinin ardından yıkımına başlandı. Anıtın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan ve ilçenin simgelerinden biri haline gelen "Özgürlük Anıtı" yapımı devam eden Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Hadımköy Metro çalışmaları sırasında zeminde meydana gelen kaymadan dolayı zarar gördü. 1999 yılında inşa edilen anıt, bulunduğu yerde metro istasyonu yapılacağı için dün itibarıyla yıkılmaya başlandı. 35 metre uzunluğundaki anıtın önce iki büyük parçası sökülmesinin ardından kalan kısmın yıkım çalışmalarına devam edildi. Beşiktaş'ın simgelerinden biri haline gelen "Özgürlük Anıtı"nın yıkım çalışmalarının yarın sona ereceği ve parçalarının kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, 1999'da yılında inşa edilen 35 metre uzunluğundaki "Özgürlük Anıtı"nın yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.