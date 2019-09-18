Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın slovan bratislava maçı kadrosu açıklandı
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Beşiktaş'ın slovan bratislava maçı kadrosu açıklandı

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın slovan bratislava maçı kadrosu açıklandı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Narodny Stadyumu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Kadroda Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup yer almadı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, S. Bratislava maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın kadrosu şöyle:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu- Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida,

Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens,

Umut Nayir, Güven Yalçın."

Bratislava, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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