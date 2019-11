Beşiktaş'ın sokaklarında 'Kedi ve Köpek Çıkabilir' farkındalığı

Sokaklara sürücüler için 'Kedi-Köpek Çıkabilir' tabelası ekledi

Uygulama 42 farklı noktada yer alacak

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına saygı duymak ve bu konuda insanların farkındalık duygusunu artırmak için Beşiktaş'ın sokak ve caddelerine 'Kedi-Köpek Çıkabilir' tabelası ekledi. Uygulama Beşiktaş'ın 42 farklı noktasında yer alacak.

Beşiktaş Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza attı. Beşiktaş İletişim Ofisi BİO'nun koordinasyonunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğiyle yaya ve araçların hayvanların yaşam alanlarına saygı duyması ve bu konuda hassasiyet duygusunu artırmak amacıyla Beşiktaş'ın sokaklarına 'Kedi-Köpek Çıkabilir" görselli tabelalar asıldı. İlçenin kritik noktalarına şu ana kadar 26 tabela eklenirken, çalışmalar tamamlandığında Beşiktaş'ın sokak ve caddelerinde sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için 42 noktada kedi ve köpek çıkabilir tabelaları olacak.

"Kedi ve köpekler bizim dilsiz arkadaşlarımız"

Diğer belediyelerin bu tarz etkinlikleri örnek alması gerektiğini söyleyen Gökhan Akbay, "Son derece doğru bir hareket zaten Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu birçok etkinlik var. Bir tanesi de parklara hayvanların dışkısı için poşet bırakması bu da gerçekten büyük bir farkındalık oluşturuyor. Kedi ve köpekler bizim dilsiz arkadaşlarımız onlara yardımcı olmakta belediyelerin görevi olmalı. Beşiktaş trafiğin çok yoğun olduğu bir bölgedir. Bu nedenle özellikle araç sürücülerin bu farkındalığa varması önemli Beşiktaş Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Diğer belediyelerden de bu ve benzeri farkındalıklar bekliyoruz" diye konuştu.

"Güzel bir farkındalık olmuş"

Farkındalığın güzel olduğunu vurgulayan Aslı Bereket, "Her yerde yapılması gereken bir etkinlik, bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Çünkü onlarda bir can; konuşamıyorlar diye can taşımıyor anlamına gelmiyor. Onlara herhangi bir madde ya da eşyaymış gibi davranmamamız gerekiyor. Güzel bir farkındalık olmuş. Bir insan geçerken nasıl tepki veriliyor araçlar duruyorsa hayvanlar geçerken de aynı tepkiyi vermeleri gerekiyor. Sonuçta ikisi de can taşıyor. Güzel bir farkındalık olmuş" dedi.

"Bu konuda olabildiğince dikkatli olmamız gerekiyor"

Caddelerden hızlı geçen araçların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Halit Sert, "Kedi ve köpeklerimiz çok fazla olduğu için insanlarımız bu duruma hiç dikkat etmiyor. Devamlı özellikle arabaların önüne atlıyorlar. Bu caddelerde hızlı gidiyorlar. Bu şekilde olduğu sürece kedi ve köpeklerimiz zarar görüyor. Bu konuda olabildiğince dikkatli olmamız gerekiyor. Ben Edirne'den geliyorum. Orada böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu farkındalık açıkçası takdir edilebilecek bir şey" ifadelerini kullandı.

"Dostlarımıza hem sahip çıkalım hem de koruyalım"

Beşiktaş Belediyesi'ne farkındalığından dolayı teşekkür eden Gamze Özcan, "Takdir ediyorum güzel bir uygulama olmuş. Dostlarımıza hem sahip çıkalım hem de koruyalım. Beşiktaş Belediyesi'nin bu farkındalığını takdir ediyorum. Bence diğer belediyeler de aynı şekilde yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Bence insanların duyarlı olması lazım"

Uygulamanın çok güzel olduğunu söyleyen Mert Argeç, "Çok güzel bir uygulama bütün gün trafikte olduğum için hayvanlar eziliyor görüyorum. Büyük üzüntü duyuyorum ve vicdan azabı çekiyorum. Benim köpeğim de var. Bazıları çırpınırken görünce kahroluyorum. Bence insanların daha çok duyarlı olması lazım. Onlarda bir can taşıyorlar" ifadelerini kullandı.