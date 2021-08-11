Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak son şampiyon Beşiktaş, 64. kez mücadele edeceği organizasyonda 16 kez kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.

Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş'ın "en"leri

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle: