Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası - Son Dakika

Beşiktaş Kulübünün taraftar dernekleri, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, derneklerin temin ettiği 1903 adet battaniye, Erzurum Beşiktaşlılar Derneği aracılığıyla Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.