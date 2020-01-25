Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası - Son Dakika

Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünün taraftar dernekleri, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi.

Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün taraftar dernekleri, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, derneklerin temin ettiği 1903 adet battaniye, Erzurum Beşiktaşlılar Derneği aracılığıyla Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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