Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası - Son Dakika

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Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden deprem bölgesine yardım kampanyası
6 saat önce
Beşiktaş Kulübünün taraftar dernekleri, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:46 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünün taraftar dernekleri, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası düzenledi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, derneklerin temin ettiği 1903 adet battaniye, Erzurum Beşiktaşlılar Derneği aracılığıyla Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
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