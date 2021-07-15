Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi

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Süper Lig 'in son şampiyonu Beşiktaş , bu sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattında Aboubakar'ın boşluğu doldurmak isteyen Siyah Beyazlılar, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gündemine aldı.

29 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 366 maça çıktı ve 102 gol, 24 asistlik performansa imza attı.

2024'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Willian Jose'nin tapusu Sociedad'da. Brezilyalı forvetin İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024'te tamamlanıyor. Geçen sezon Wolverhampton'da kiralık oynayan Jose, Premier Lig'de 17 maçta 1 gol attı, La Liga'da 13 maçta 3 gol kaydetti. Piyasa değeri ise 18 milyon euro.

(Fanatik)