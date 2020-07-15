Beşiktaş'ın tesislerindeki sahalardan biri yenilendi
Beşiktaş Kulübünün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 1 numaralı sahanın yenileme çalışmaları tamamlandı.
Beşiktaş Kulübünün BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 1 numaralı sahanın yenileme çalışmaları tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ümraniye'deki tesislerde bir süredir devam eden çim yenileme çalışmaları sona erdi.
Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi antrenmanını yenilenen sahada yaptığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:01 Kaynak: AA
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